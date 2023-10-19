В Закарпатской области построят 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией

Мост длиной в 261 метр построят на Закарпатье через реку Тиса на границе с Румынией на новом пункте пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Фейсбук.
Правительства Украины и Румынии уже подписали соответствующее соглашение о строительстве.
Мост построят между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии. Таким образом, он объединит две страны в пределах нового пункта пропуска.
На смежной стороне строительные работы уже стартовали, а строительство моста планируют завершить к концу 2024 года.
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