В Закарпатской области построят 261-метровый мост через Тису на границе с Румынией

Правительства Украины и Румынии уже подписали соответствующее соглашение о строительстве.

Фото: Facebook / Мирослав Билецкий

Мост длиной в 261 метр построят на Закарпатье через реку Тиса на границе с Румынией на новом пункте пропуска Белая Церковь - Сигету Мармацией. Об этом сообщил заместитель главы Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий в Фейсбук.

Правительства Украины и Румынии уже подписали соответствующее соглашение о строительстве.

Мост построят между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии. Таким образом, он объединит две страны в пределах нового пункта пропуска.

На смежной стороне строительные работы уже стартовали, а строительство моста планируют завершить к концу 2024 года.

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