У Закарпатській області зведуть 261-метровий міст через Тису на кордоні з Румунією

Уряди України та Румунії вже підписали відповідну угоду щодо будівництва.

Фото: Facebook / Мирослав Білецький

Міст довжиною в 261 метр зведуть на Закарпатті через через річку Тиса на кордоні з Румунією на новому пункті пропуску Біла Церква - Сігету Мармацієй. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький у Facebook.

Уряди України та Румунії вже підписали відповідну угоду щодо будівництва.

Міст побудують між населеними пунктами Біла Церква в Закарпатській області та Сігету Мармацієй в Румунії. Таким чином, він зʼєднає дві країни в межах нового пункту пропуску.

На суміжній стороні будівельні роботи вже стартували, а зведення мосту планують завершити до кінця 2024 року.

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