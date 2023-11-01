Українські суди демонструють відданість європейським цінностям при розгляді справ про воєнні злочини – Кравченко

Україна не лише декларує, а і своїми вчинками демонструє відданість європейським цінностям та готовність прийняти правила, яких дотримується все прогресивне світове співтовариство – Голова ВС.

Голова Верховного Суду України Станіслав Кравченко під час семінару «Застосування норм міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права при розгляді справ про воєнні злочини» спільно організованого ВС та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, підкреслив, що Україна не лише декларує свою відданість європейським цінностям, але і втілює їх у життя через свої судові рішення. Про це йдеться на сайті Верховного Суду.

Офіційно задокументовані факти свідчать про вчинення російськими військовими в Україні численних воєнних злочинів. Голова Верховного Суду підкреслив, що діяння підозрюваних та обвинувачених у відповідних кримінальних провадженнях оцінюються відповідно до не лише національних законів України, але і з урахуванням положень міжнародних конвенцій.

Зокрема, питання щодо застосування норм міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права національними судами під час розгляду кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів в Україні стають дуже актуальними та є однією з основних тем навчання для українських суддів.

Голова Верховного Суду також висловив свою вдячність Бюро ОБСЄ за довгострокову співпрацю та підвищення кваліфікації українських суддів під час надання їхньої допомоги, особливо під час російської агресії в Україні.

Голова Верховного Суду України, Станіслав Кравченко, наголосив, що навчальні заходи, спрямовані на поглиблення знань українських суддів у сфері національної та міжнародної практики судового розгляду кримінальних проваджень стосовно воєнних злочинів, грають важливу роль у забезпеченні справедливого та ефективного розгляду цієї категорії справ.

За словами Станіслава Кравченка, в Україні кількість кримінальних проваджень, пов'язаних із воєнними злочинами, зростає щодня, і судова система докладає всіх зусиль для належної фіксації доказів цих правопорушень. На сьогодні судами розглядається понад 1500 проваджень цієї категорії. Голова Верховного Суду вказав, що це свідчить про наявність усталених підходів до вирішення проблемних питань, таких як кваліфікація кримінальних правопорушень і розмежування їх складів.

Верховний Суд України приділяє значну увагу забезпеченню єдності судової практики, включаючи справи про воєнні злочини, та її узгодженню з міжнародними стандартами. Це важливо для того, щоб рішення українських судів були визнані справедливими в усьому цивілізованому світі.

Підсумовуючи, Голова Верховного Суду висловив вдячність за актуальні питання, запропоновані для обговорення під час семінару. Він підкреслив, що нові знання, які отримали судді на цьому заході, будуть корисні в практичній роботі та відобразяться в судовій практиці. У рамках дводенного семінару учасники обговорювали різні питання, включаючи застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права, ключові елементи міжнародних злочинів, розмежування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, питання допустимості доказів в справах про воєнні злочини, процесуальні аспекти та застосування міжнародних рішень в національних юрисдикціях.

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