Обыски у мэра Мукачево Балоги: речь идет о деле с возможными убытками почти в 100 млн

Как мы писали, 10 октября у мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балоги проводят обыски. Служба безопасности Украины сообщила, что проводится серия обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете.
Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.
СБУ отмечает, что, по предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 млн грн.
В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета.
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