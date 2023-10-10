Обыски у мэра Мукачево Балоги: речь идет о деле с возможными убытками почти в 100 млн

СБУ сообщила, что проводится серия обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете.

Фото: СБУ

Как мы писали, 10 октября у мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балоги проводят обыски. Служба безопасности Украины сообщила, что проводится серия обысков по делу о масштабной коррупционной схеме в Мукачевском городском совете.

Правоохранители исследуют все обстоятельства передачи в частную собственность части центрального спорткомплекса города.

СБУ отмечает, что, по предварительным оценкам, такая сделка могла нанести государству ущерб почти в 100 млн грн.

В рамках ранее открытого уголовного производства продолжаются следственные действия, в том числе в админзданиях Мукачевского горсовета.

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