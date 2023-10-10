Как сейчас составляется план-график налоговых проверок: объяснение

Стало известно, кто в первую очередь попадает в план-график проверок ГНС.

Государственная налоговая служба в Черкасской области разъяснила, как сейчас составляется план-график налоговых проверок.

Верховной Радой Украины принят Закон Украины от 30.06.2023 №3219-ІХ «О внесении изменений в Налоговый Кодекс Украины и другие законы Украины об особенностях налогообложения в период действия военного положения», которым вносятся изменения в Налоговый кодекс Украины, в частности в порядок формирования и корректировки плана-графика проведение документальных плановых проверок налогоплательщиков.

Так, согласно требованиям пункта 69.35 статьи 69 подраздела 10 «Прочие переходные положения» раздела XX «Переходные положения» Кодекса в план-график проведение документальных плановых проверок могут быть включены исключительно:

1) налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции;

2) налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);

3) налогоплательщики, оказывающие финансовые, платежные услуги.

Учитывая приведенное и с целью выполнения норм Кодекса, работа подразделений управления налогового аудита направлялась на выполнение задач – улучшение эффективности организации контрольно-проверочной работы и обеспечение поступлений в бюджет в условиях ограниченных возможностей полноценной реализации налогового контроля и с учетом норм действующего законодательства. В связи с этим подразделения осуществляли аналитическую работу и отработку рисковых хозяйствующих субъектов, которые декларируют незначительные выручки в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции и по вопросам правомерности заявленного к возмещению из бюджета НДС.

Так, с начала года подразделения приняли комплекс мер по детенизации экономики путем охвата контрольно-проверочными мероприятиями 966 рисковых субъектов хозяйствования, в том числе и тех, которыми поданы заявления о прекращении деятельности (закрытия). По результатам таких проверок установлено нарушение налогового законодательства и доначислено в бюджет денежных обязательств 109,1 млн. гривен. Поступило в бюджет по актам проверок 18,4 млн. гривен.

В том числе по результатам принятых в январе-сентябре 2023 года налоговых уведомлений-решений по 638 фактическим проверкам сумма согласованных доначисленных штрафных санкций составила 24,3 млн гривен. Из указанной суммы уплаченными 4,9 млн гривен.

После снятия ограничений на проведение проверок на основании пп. 78.1.7. п. 78.1 ст. 78 НКУ в ГУ ГНС одним из актуальных направлений работы является обеспечение проведения проверок субъектов хозяйствования по заявлениям плательщиков в связи с прекращением деятельности.

Так, по состоянию на 01.10.2023 проведена 101 проверка налогоплательщиков, которыми поданы заявления об их прекращении (закрытии), по результатам которых доначислено 28,9 млн грн налоговых обязательств, мобилизовано в бюджет по этому направлению работы 7,8 млн гривен. Кроме того, принято решение о нецелесообразности проведения документальных проверок (в связи с отсутствием хозяйственной деятельности, отсутствием (закрытием) расчетных счетов, отсутствием активов, другое) по 126 субъектам хозяйствования.

Работа по отработке рисковой категории хозяйствующих субъектов контрольно-проверочными мероприятиями в условиях ограничений по проведению проверок, связанных с военным положением, продолжается.

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