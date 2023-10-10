Як зараз складається план-графік податкових перевірок: пояснення

Стало відомо, хто в першу чергу потрапляє до плану-графіка перевірок ДПС.

Державна податкова служба у Черкаській області роз’яснила, як зараз складається план-графік податкових перевірок.

Верховною Радою України прийнято Закон України від 30.06.2023 №3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, зокрема до порядку формування та коригування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків.

Так, відповідно до вимог пункту 69.35 статті 69 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу XX «Перехідні положення» Кодексу до плану-графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені виключно:

1) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

2) платники податків, які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

3) платники податків, які надають фінансові, платіжні послуги.

Враховуючи наведене та з метою виконання норм Кодексу робота підрозділів управління податкового аудиту спрямовувалася на виконання завдань – поліпшення ефективності організації контрольно-перевірочної роботи та забезпечення надходжень до бюджету в умовах обмежених можливостей повноцінної реалізації податкового контролю та із урахуванням норм діючого законодавства. У зв’язку з цим підрозділи здійснювали аналітичну роботу та відпрацювання ризикових суб’єктів господарювання, які декларують незначні виторги у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції та з питань правомірності заявленого до відшкодування з бюджету ПДВ.

Так, з початку року підрозділами вжито комплекс заходів із детінізації економіки шляхом охоплення контрольно-перевірочними заходами 966 ризикових суб’єктів господарювання, в тому числі й тих, якими подано заяви про припинення діяльності (закриття). За результатами таких перевірок встановлено порушення податкового законодавства та донараховано до бюджету грошових зобов’язань 109,1 млн гривень. Надійшло до бюджету за актами перевірок 18,4 млн гривень.

У тому числі за результатами прийнятих у січні - вересні 2023 року податкових повідомлень-рішень щодо 638 фактичних перевірок сума узгоджених донарахованих штрафних санкцій становила 24,3 млн гривень. Із зазначеної суми сплаченими є 4,9 млн гривень.

Після зняття обмежень на проведення перевірок на підставі пп. 78.1.7. п. 78.1 ст. 78 ПКУ в ГУ ДПС одним з актуальних напрямів роботи є забезпечення проведення перевірок суб’єктів господарювання за заявами платників у зв’язку із припиненням діяльності.

Так, станом на 01.10.2023 проведено 101 перевірку платників податків, якими подано заяви про їх припинення (закриття), за результатами яких донараховано 28,9 млн грн податкових зобов’язань, мобілізовано до бюджету за цим напрямом роботи 7,8 млн гривень. Крім того, прийнято рішення про недоцільність проведення документальних перевірок (у зв’язку з відсутністю господарської діяльності, відсутністю (закриттям) розрахункових рахунків, відсутністю активів, інше) щодо 126 суб’єктів господарювання.

Робота щодо відпрацювання ризикової категорії суб’єктів господарювання контрольно-перевірочними заходами в умовах обмежень щодо проведення перевірок, пов’язаних із воєнним станом, триває.

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