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«Ваш родич в біді»: у Києві чоловік ошукав пенсіонерку на $4000

16:20, 10 жовтня 2023
Пенсіонерка віддала зловмиснику усі свої заощадження.
«Ваш родич в біді»: у Києві чоловік ошукав пенсіонерку на $4000
Фото: ukrinform.com
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Дніпровський районний суд м. Києва оголосив обвинувальний вирок громадянину України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами 86-річної киянки.

Як повідомила Київська міська прокуратура, у травні 2023 року жінці зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником правоохоронних органів. Він повідомив потерпілій, що її донька потрапила у ДТП, у зв’язку з чим терміново потрібні 10 тис. доларів США для «вирішення питання».

«Після тривалої телефонної розмови стурбована пенсіонерка погодилася передати гроші, вказавши, що має лише 4 тис. доларів США. У той час обвинувачений вже знаходився біля під’їзду потерпілої. Зібравши усі свої заощадження, пенсіонерка впустила його в квартиру та віддала гроші», - сказано у повідомленні.

До вчинення даного злочину причетний раніше неодноразово судимий 38-річний уродженець Луганської області, який приїхав до міста Києва з тимчасово окупованої території для пошуку роботи.

Вироком суду чоловіка визнано винним в інкримінованому злочині та засуджено до максимальної міри покарання, передбаченої санкцією ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, а саме до 3 років позбавлення волі, з одночасним обранням обвинуваченому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що у Харкові суд покарав шахрая, який ошукував літніх людей за схемою «ваш родич у біді». 

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