Спеціальні перевірки чиновників повертаються: які документи потрібно подати

Особи, призначені на посади в період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки мають подати низку документів, у тому числі декларацію.

Підписаний 10 жовтня закон про відновлення декларування передбачає повернення спеціальних перевірок посадовців (законопроект 9534).

Він передбачає, що особи, призначені на посади у період дії воєнного стану, для забезпечення проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції», а також перевірки, передбаченої Законом «Про очищення влади», подають документи, передбачені ч. 2 статті 57 Закону «Про запобігання корупції», не пізніше 31 січня 2024 року, у разі якщо такі декларації та/або документи не були подані ними раніше, або протягом 90 календарних днів з дня припинення обставин, визначених абзацами другим і третім частини восьмої цієї статті (знаходження органу на ТОТ чи там, де ведуться активні бойові дії або виконання завдань нацбезпеки і оборони).

Отже, для проведення спеціальної перевірки вони мають до 31 січня 2024 року подати:

1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографію;

3) копію паспорта;

4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;

5) медичну довідку про стан здоров’я;

6) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця - військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

8) декларацію.

Спеціальна перевірка, передбачена Законом «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на зайняття посад або призначені у період дії воєнного стану на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, а також перевірка, передбачена Законом «Про очищення влади», стосовно осіб, які претендують на зайняття або призначені у період дії воєнного стану на посади, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації), під час дії воєнного стану не проводяться у разі:

1) знаходження органу, який відповідає за організацію спеціальної перевірки або перевірки, передбаченої Законом «Про очищення влади», на територіях, на яких ведуться активні бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях України, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку;

2) виконання особами, які призначені на відповідну посаду у період дії воєнного стану, завдань в інтересах національної безпеки і оборони України, безпосередньої участі у веденні воєнних (бойових) дій, перебування у районі проведення воєнних (бойових) дій та отримання додаткової винагороди, призначеної для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських на період дії воєнного стану, та/або на тимчасово окупованій території України.

Проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції» і Законом и «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, здійснюється протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки, крім випадків звільнення такої особи до набрання чинності Законом про відновлення декларування або закінчення проведення зазначених перевірок під час дії воєнного стану.

Спеціальна перевірка не проводиться стосовно осіб, які призначаються на посади за результатами конкурсу на таку саму посаду, за умови що стосовно таких осіб вже проводилася спеціальна перевірка під час дії воєнного стану.

Особи, призначені відповідно до абзацу першого ч. 5 ст. 10 (призначені у період дії воєнного стану на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації), підлягають звільненню із займаної посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);

неподання документа про підтвердження рівня володіння державною мовою (особами, для яких подання такого документа є обов’язковим).

Особи, призначені на посади, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або на посади з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується НАЗК, підлягають звільненню із займаної посади протягом 3 робочих днів з дня виникнення будь-якої з таких обставин:

неподання декларації (якщо таку декларацію не подано раніше);

неподання документів, передбачених ч. 2 статті 57 Закону «Про запобігання корупції», крім декларації, після завершення встановлених ч. 7 цієї статті строків;

непроходження або відмова від проходження спеціальної перевірки, передбаченої статтями 56 і 57 Закону «Про запобігання корупції».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.