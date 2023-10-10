Ізраїль оголосив про початок масштабної атаки на об'єкти ХАМАС у Газі

ЦАХАЛ зараз розпочинає масштабну атаку на об'єкти терористів.

У вівторок, 10 жовтня, армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала масштабну атаку на об'єкти ХАМАС у Газі. Про це йдеться на офіційному сайті армії.

«ЦАХАЛ зараз розпочинає масштабну атаку на об'єкти терористичної організації ХАМАС у секторі Газа», - йдеться у повідомленні.

У ЦАХАЛ також додали, що військові літаки Ізраїлю нещодавно атакували низку об'єктів ХАМАС на всій території сектору Газа, зокрема військовий комплекс та склад зброї.

«Також було знищено кімнату бойового управління у Західній Джабалії», - резюмували в ЦАХАЛ.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

Додамо, Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі.

Крім того, ХАМАС погрожує страчувати заручників у відповідь на удари по Газі.

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