«Ми розпочали»: Нетаньяху опублікував загадкове повідомлення з відео ударів по Газі

Беньямін Нетаньяху заявив, що Ізраїль здобуде перемогу.

У понеділок, 9 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху залишив таємниче послання у соцмережах.

«Ми почали. Ізраїль здобуде перемогу», - написав він, опублікувавши відео атаки по Газі.

Раніше ЦАХАЛ повідомляв, що веде один із найбільших авіаударів проти ХАМАС у Газі, щоб зменшити та знищити їхню здатність тероризувати народ Ізраїлю.

«ХАМАС розпочав війну. Ми відновимо безпеку нашої країни», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху анонсував наземну операцію в Газі.

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