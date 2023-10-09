«Мы начали»: Нетаньяху опубликовал загадочное сообщение с видео ударов по Газе

Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль одержит победу.

В понедельник, 9 октября, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оставил таинственное послание в соцсетях.

«Мы начали. Израиль одержит победу», - написал он, опубликовав видео атаки по Газе.

Ранее ЦАХАЛ сообщал, что ведет один из крупнейших авиаударов против ХАМАС в Газе, чтобы уменьшить и уничтожить их способность терроризировать народ Израиля.

«ХАМАС начал войну. Мы восстановим безопасность нашей страны», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

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