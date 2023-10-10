Венецианская комиссия считает слишком длительным предусмотренное изменениями в закон о нацменьшинствах ограничение в использовании русского языка, - Заключение

Венецианская комиссия в свежем Заключении подчеркнула, что предусмотренные изменениями в закон о нацменьшинствах ограничения использования русского языка продолжаются «на слишком длительный период».

Венецианская комиссия 9 октября обнародовала ряд свежих выводов относительно законопроектов о полиграфе для судей, запрете баллотироваться на выборах депутатов членам запрещенных партий и принятых изменений в закон о нацменьшинствах. Во всех трех выводах, в той или иной степени, содержатся критические замечания.

В частности, в отношении законопроекта 9081 об ограничении участия в выборах лиц, связанных с запрещенными политическими партиями, Венецианская комиссия подчеркнула, что «этот законопроект, если он будет принят, приведет к ограничению права быть избранным», а «временные рамки применения таких ограничений, как предлагается в законопроекте, непомерно длительные». В этой связи она предложила ввести «индивидуальную оценку» для кандидатов от запрещенных партий, сократить действие такого ограничения до кратчайшего возможного периода времени с обеспечением длительной дисквалификации только для лиц, «представляющих наибольшую угрозу демократическому строю», а также ввести возможность судебного обжалования.

Что касается закона о нацменьшинствах, который оценивается в 2023 году Венецианской комиссией во второй раз, то здесь констатировано невыполнение Украиной части предыдущих рекомендаций.

Как известно, 21 сентября Верховная Рада приняла законопроект 9610 об изменениях в закон о национальных меньшинствах. Данные изменения были подготовлены после соответствующих замечаний Венецианской комиссии, которые она высказала на пленарной сессии в июне 2023 к ранее принятому закону о нацменьшинствах. Тогда замечания Венецианской комиссии вызвали некоторое возмущение среди политиков. Нардеп Владимир Вятрович назвал вывод ВК «предвзятым и местами неадекватным». «Комиссия и ранее отмечалась не очень адекватными выводами на законы разных государств, касающиеся языка или национальных меньшинств, но теперь превзошла саму себя. И очень жаль, что украинским властям не удалось убедить комиссию отказаться от хотя бы самых абсурдных выводов и советов», отметил он.

Следует напомнить, что правовая база для национальных меньшинств в соответствии с выводами Венецианской комиссии – это одно из семи требований европейских партнеров, которое может повлиять на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Итак, 9 октября 2023 года Венецианская комиссия обнародовала новый Вывод, уже на законопроект 9610, касающийся изменений.

В частности, в свежем Заключении Венецианская комиссия называет законные ограничения по использованию русского языка «продолженными на слишком длительный период».

«Проектом изменений в Заключительные и переходные положения вводится новое положение, которым «положения частей второй, третьей, одиннадцатой статьи 10 настоящего Закона не распространяются на государственный (официальный) язык государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом с момента такого признания Верховной Радой Украины и в течение пяти лет со дня принятия Верховной Радой Украины решения об отмене такого статуса.

Это означает, что русский язык не будет разрешен к использованию в публичных мероприятиях, культурно-художественных и развлекательных мероприятиях, а также в рекламе в течение длительного периода времени, даже после окончания захватнической войны рф против Украины.

Венецианская комиссия отмечает, что ограничение является результатом российской агрессии, однако необходимо обеспечить гарантии, чтобы избежать дискриминации, стереотипов и этнического или языкового преследования. Эти ограничения могут быть законными, несмотря на положения статьи 10 Конституции. Однако запрет на использование (все еще) наиболее распространенного языка меньшинства в стране в течение нескольких лет после окончания захватнической войны вряд ли будет соответствовать условиям законных ограничений. Выбор ограниченных прав, а также периода (пять лет) выглядит несколько произвольным. Венецианская комиссия рекомендует не вводить этот продленный срок в закон. В случае необходимости, меньший период может быть продлен», - подчеркнула Венецианская комиссия в пунктах 38-39 своего Заключения, принятого на пленарной сессии 6-7 октября 2023 года.

В целом, Венецианская комиссия «приветствует многочисленные улучшения в пересмотренном Законе о национальных меньшинствах (сообществах), поданном в Верховную Раду как законопроект №9610. Венецианская комиссия высоко оценивает усилия украинской власти по выполнению рекомендаций и приведению Закона о национальных меньшинствах (обществах) в соответствие с международными стандартами».

Тем не менее, Венецианская комиссия отмечает, что «ряд ключевых рекомендаций не был выполнен или выполнен лишь частично». В частности, это касается статьи 5 закона о нацменьшинствах. В своем Заключении от июня 2023 Венецианская комиссия отметила, что эта норма, касающаяся «популяризации и пропаганды государства-террориста (государства-агрессора)» и подобных действий, четко следует рассматривать в контексте нынешней российской агрессии против Украины. «Она сосредоточена на конкретной ситуации и, как правило, не должна появляться в общем законе о меньшинствах, а в уголовном законодательстве. Венецианская комиссия рекомендует рассмотреть вопрос о том, чтобы это положение было изъято в другой, более соответствующий законодательный акт, возможно, в специальное законодательство, касающееся текущей чрезвычайной ситуации».

В свежем Заключении ВК отмечает, что эта рекомендация, изложенная в пункте 31 предыдущего Вывода, «не выполняется». «Эти положения носят уголовно-правовой характер и поэтому должны применяться ко всем лицам, а не только к представителям национальных меньшинств», - подчеркнула ВК.

Также в ВК оценили доработанную статью 10, которая продлила время подачи запроса на предоставление устного перевода сопровождения (развлекательной программы) на государственный язык – они должны быть сделаны до начала мероприятия (ранее 48 часов, теперь 72 часа). Однако здесь в ВК возникли замечания к количеству участников, которые должны подать заявку на устный перевод мероприятия, потому что, по мнению экспертов, «может привести к высокой финансовой и материально-технической нагрузке для организаторов»

Также, отмечает ВК, необходимо предусмотреть конкретные меры по обеспечению надлежащего доступа представителей национальных меньшинств к средствам массовой информации.

«Признавая, что украинские власти сделали шаги в правильном направлении, Венецианская комиссия делает вывод, что ряд ключевых рекомендаций не был соблюден в полном объеме, и выражает надежду, что законодательство будет и дальше усовершенствовано с учетом ключевых рекомендаций», - подчеркнули эксперты.

Ниже приводим сам вывод.

Автор: Наталья Мамченко

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