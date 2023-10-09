Венецианская комиссия считает введение детектора лжи для украинских судей неуместным, - Заключение

Венецианская комиссия предоставила вывод на законопроект о полиграфе для украинских судей, выразив серьезную обеспокоенность использованием детекторов лжи в контексте судейской карьеры.

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Венецианская комиссия 9 октября обнародовала Заключение на законопроект о полиграфе для судей (о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» о введении дополнительных процедур для укрепления доверия общества к судебной власти 9454).

Как известно, Владимир Зеленский 30 июня ввел в действие решение СНБО по борьбе с коррупцией в судах. Среди прочего решение СНБО предусматривает проверку всего коллектива суда, если один из судей был пойман на взятке. В том числе – и проверку судей Верховного Суда.

Для выполнения этого решения в Верховной Раде 3 июля зарегистрировали соответствующий законопроект 9454.

Фактически всю процедуру проверки, в том числе судей Верховного Суда предлагали поручить Высшему совету правосудия. Также, как отмечают авторы проекта, Высший совет правосудия может принять решение о проведении мониторинга работы суда при вручении сообщения о подозрении в коррупции одному из судей.

Мониторинг может включать в себя полиграф (детектор лжи).

Как отмечает Венецианская комиссия, законопроект расширяет основания для проверки добродетели и дисциплинированности судей путем введения нового вида «судебного мониторинга»; и внедряет использование детектора лжи (полиграфа) в разных контекстах карьеры судьи.

«Законопроект был подготовлен с целью предоставления дополнительных инструментов для усиления борьбы с коррупцией и, как итог, обеспечения доверия общества к судебной системе. Общая цель законопроекта законна и не вызывает сомнений», - констатировали в «Венецианке».

Вместе с тем, как указано в Заключении, решения, предложенные в проекте Закона, «вызывают беспокойство».

Комиссия и Директорат не убеждены, что эти меры уместны, и хотели бы напомнить о своих общих рекомендациях, содержащихся в упомянутом выше Заключении 2020 года: внося такие существенные изменения в рамки, регулирующие судебную систему, власти должны применить комплексный и последовательный подход с должным учетом соображений стабильности судебной системы важно соблюдать последовательность изменений в судебных реформах и придавать приоритет эффективному применению существующих обычных инструментов подотчетности судей.

«Учитывая, что ВСП только недавно начал работать в своем новом составе с проверенными членами и еще не начал рассматривать значительное количество нерассмотренных дисциплинарных дел, добавление новых полномочий и задач ВСП выглядит преждевременным и неоправданным.

Необходимость введения нового вида «мониторинга суда» не подтверждена. Остается непонятным, почему совокупность существующих механизмов, направленных на защиту добродетели в судебной системе, не адекватна и достаточна, и почему важно внедрять экстраординарные новые механизмы.

Кроме того, область применения нового инструмента чрезвычайно широка: предложенный мониторинг может применяться к любому суду, его можно запустить на основе фактов, связанных только с одним судьей этого суда; однако это привлечет всех судей целевого суда и приведет к оценке их добродетели и соблюдению дисциплинарных стандартов, даже если может не быть доказательств их неправомерного поведения», - указала Комиссия.

Кроме того, не разъяснен порядок судебного мониторинга; полномочия контролирующего органа не являются четкими и могут привести к злоупотреблениям; нет временных ограничений для осуществления мониторинга; средства правовой защиты и процессуальные гарантии должным образом не предусмотрены.

Таким образом, мониторинг несет серьезные риски злоупотреблений и чрезмерно нарушает принцип независимости судебной власти. Если органы власти найдут веские основания для реализации идеи нового типа судебного мониторинга, рекомендуется внести изменения в законопроект, еще находящийся на ранней стадии разработки, чтобы устранить вышеупомянутые недостатки», - говорится в Заключении.

Законопроект также внедряет использование детектора лжи в четырех сценариях: во время назначения судей, конкурсного перевода судей, во время судебного мониторинга и дисциплинарного производства в отношении судей.

«Ранее Венецианская комиссия выразила серьезную обеспокоенность использованием детекторов лжи в контексте судейской карьеры.

Эта технология остается достаточно спорным вопросом, и ее следует избегать в контексте карьеры судьи. Это особенно актуально, когда такой интрузивный инструмент может использоваться на широких основаниях, произвольным способом (поскольку нет критериев использования дискреционных полномочий ВСП) и когда он не сопровождается эффективными средствами правовой защиты и процессуальными гарантиями. Органам власти предлагается должным образом учесть эти оговорки и выявленные недостатки и избегать использования детектора лжи в этом контексте», - подчеркнула Венецианская комиссия.

Автор: Наталя Мамченко

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