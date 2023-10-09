Международные партнеры выделят на дрова 2,6 млрд гривен – Минреинтеграции

По словам Верещук, в зависимости от расположения населенных пунктов людям будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их просто домой.

Изображение: freepik.com

В этом году международные партнеры выделят на дрова 2,6 миллиарда гривен, рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук в эфире национального телемарафона. Она пояснила, что речь идет о населенных пунктах прифронтовых областей, определенных в соответствующем приказе Минреинтеграции.

Верещук объяснила, что в зависимости от расположения населенных пунктов людям будут выдавать наличные деньги на покупку дров или привозить их просто домой. Государственное предприятие «Леса Украины» вместе с Укрзализныцей уже прорабатывают маршруты доставки. В фокусе особого внимания будут наиболее уязвимые категории населения: женщины с детьми, маломобильные и одинокие люди.

«В этом году мы договорились с нашими зарубежными партнерами, что украинское Правительство сосредоточится на расходах на безопасность и оборону, а международные доноры удвоят свои расходы на закупку дров. Сумма этих потребностей составляет 2,6 миллиарда гривен из 5 миллиардов на прохождение зимы в целом», – резюмировала вице-премьер.

Напомним, что к зиме жителей прифронтовых регионов должны снабдить дровами. Об этом заявила Ирина Верещук.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.