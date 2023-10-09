Беженцы в Европе и США могут спровоцировать масштабный миграционный кризис, — предупреждает ООН

Рекордное количество перемещений совпадает с нехваткой финансирования и недальновидным вниманием к пограничному контролю.

Агентство ООН по делам беженцев столкнулось с одним из самых сложных моментов в своей более чем 70-летней истории, поскольку рекордное количество перемещений совпадает с нехваткой финансирования и недальновидным вниманием к пограничному контролю. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что конфликты от Украины в Судане привели к перемещению около 110 миллионов людей по всему миру, и это в то время, когда многие правительства, включая такие гостеприимные, как Германия, испытывают давление, требующее усиления мер по просителям убежища в меру усиление позиций ультраправых.

Некоторые страны, такие как Словакия, усилили пограничный контроль, а президент США Джо Байден планирует добавить секции к пограничной стене, чтобы предотвратить нелегальное пересечение границы мигрантами, продолжая политику бывшего президента Дональда Трампа.

В своем обращении к УВКБ ООН верховный комиссар Филиппо Гранди призвал страны соблюдать права тех, кто спасается от конфликтов или преследований, гарантированных Конвенцией о беженцах 1951 года.

«Прошу вас сосредоточиться хотя бы на тех сферах, по которым мы можем договориться, и особенно на том, что люди, вынужденные покинуть свои дома из-за конфликтов или преследований, имеют права как люди, как беженцы и перемещенные лица», - сказал он на ежегодном. заседании Исполнительного комитета, в состав которого входят представители 108 стран-членов.

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