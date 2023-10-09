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  1. У світі

Біженці в Європі та США можуть спровокувати масштабну міграційну кризу, — попереджає ООН

18:35, 9 жовтня 2023
Рекордна кількість переміщень збігається з нестачею фінансування та «недалекоглядною» увагою до прикордонного контролю.
Біженці в Європі та США можуть спровокувати масштабну міграційну кризу, — попереджає ООН
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Агентство ООН у справах біженців зіткнулося з одним із найскладніших моментів у своїй більш ніж 70-річній історії, оскільки рекордна кількість переміщень збігається з нестачею фінансування та «недалекоглядною» увагою до прикордонного контролю. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що конфлікти від України до Судану призвели до переміщення близько 110 мільйонів людей по всьому світу, і це в той час, коли багато урядів, включно з  такими колись гостинними, як Німеччина, зазнають тиску, який вимагає посилення заходів щодо прохачів притулку в міру посилення позицій ультраправих.

Деякі країни, такі як Словаччина, посилили прикордонний контроль, а президент США Джо Байден планує додати секції до прикордонної стіни, щоб запобігти нелегальному перетину кордону мігрантами, продовжуючи політику колишнього президента Дональда Трампа.

У своєму зверненні до УВКБ ООН верховний комісар Філіппо Гранді закликав країни дотримуватися прав тих, хто рятується від конфліктів або переслідувань, гарантованих Конвенцією про біженців 1951 року.

«Прошу вас зосередитися хоча б на тих сферах, за якими ми можемо домовитися, і особливо на тому, що люди, змушені залишити свої будинки через конфлікти або переслідування, мають права як люди, як біженці та переміщені особи», – сказав він на щорічному засіданні Виконавчого комітету, до складу якого входять представники 108 країн-членів.

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