Київ розпочав підключати до тепла лікарні, школи, дитсадки за заявками їхніх керівників

Щодо комунальної сфери, житлових будинках, Київ орієнтується на погоду, щоб раціонально витрачати тепло.

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Столиця вже розпочала підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури за заявками їхніх керівників. Мова йде про лікарні, школи, дитсадки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у понеділок, 9 жовтня.

«Щодо комунальної сфери, житлових будинках, - ми орієнтуємось на погоду, щоб раціонально витрачати тепло. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнемо підключати і комунальні будівлі. Тоді ж – за їх заявками – й будинки ОСББ, ЖБК, відомчі», - повідомив Кличко.

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