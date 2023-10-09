Киев начал подключать к теплу больницы, школы, детсады по заявкам их руководителей

Относительно коммунальной сферы, жилых домов, Киев ориентируется на погоду, чтобы рационально тратить тепло.

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Столица начала подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры по заявкам их руководителей. Речь идет о больницах, школах, детсады. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в понедельник, 9 октября.

«Относительно коммунальной сферы, жилых домов, - мы ориентируемся на погоду, чтобы рационально тратить тепло. Когда трое суток среднесуточная температура будет опускаться ниже +8 градусов с последующим прогнозом на похолодание, начнем подключать и коммунальные здания. Тогда же – по их заявкам – и дома ОСМД, ЖСК, ведомственные», - сообщил Кличко.

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