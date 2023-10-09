У Київському апеляційному суді відбулась зустріч з делегацією суддів США, фото

В рамках робочого візиту делегація суддів відвідала Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Фото: kas.gov.ua

6 жовтня у Київському апеляційному суді відбулась спільна зустріч суддів Київського апеляційного суду з делегацію суддів Сполучених Штатів Америки. Судді прибули зі штату Каліфорнія з метою ознайомлення зі здійсненням судочинства апеляційним судом в умовах правового режиму воєнного стану, повідомляє пресслужба Київського апеляційного суду.

У складі американської делегації Київський апеляційний суд відвідали Девід Ормон КАРТЕР, Федеральний суддя США, Центрального округу штату Каліфорнія, Майкл ЛІНФІЛД, суддя Вищого суду Лос-Анджелесу, Роберт ГАРРІСОН, Маргеріт ДОУНІНГ, Майкл ВІСЕНСІЯ та Лаура ЛЕСЕКЕ – судді Вищого суду Лос-Анджелесу, Майкл ВЕНДЛЕР, суддя Вищого суду округу Сан-Матео, Кетерін СВАЙСЕН, суддя Вищого суду Сан-Луіс-Обіспо, Елісон ТУЧЕР, головуючий суддя Апеляційного суду Каліфорнії, Першого апеляційного району третього відділу, Гарольд КАН, суддя Вищого суду округу Сан-Франциско (у відставці).

Вітаючи шановних гостей, голова Київського апеляційного суду Ярослав Головачов щиро подякував за цікавість до організації роботи установи в умовах воєнного стану та наголосив на важливості обміну досвідом у сфері здійснення правосуддя між Україною та Сполученими Штатами Америки.

“Ми щиро вам вдячні за те, що не дивлячись на далекий і непростий шлях, безпекову ситуацію в Україні, ви прийняли рішення відвідати нашу країну, познайомитися з нами, побачити на власні очі в яких умовах ми працюємо і почути про ті виклики, з якими нам довелось зіштовхнутись через військову агресію росії проти нашої держави” – звернувся Головачов.

Під час зустрічі судді Київського апеляційного суду поділилися своїм досвідом та викликами, з якими їм доводиться зіштовхуватися, працюючи в умовах воєнного стану, поділилися інформацією про встановлення відповідальності та справедливого правосуддя у ситуаціях, коли порушене право на життя цивільних громадян стає об’єктом судового розгляду. Один із головних аспектів обговорення стосувався розгляду справ, пов’язаних з воєнними злочинами, вчиненими російською армією.

Американські судді висловили свою підтримку українським колегам, вони наголосили на важливості дотримання принципів справедливості, прав людини і міжнародних норм у вирішенні воєнних конфліктів та розгляді справ про воєнні злочини.

В рамках робочого візиту делегація суддів зі Сполучених Штатів Америки відвідали міста Київщини, які стали жертвами російської агресії – Бородянку, Бучу та Ірпінь. Спостерігаючи за руйнуванням будівель, включаючи Бородянський районний суд Київської області, та місцями масових поховань убитих мирних мешканців Київщини, американські судді отримали можливість особисто побачити наслідки збройної агресії росії, яка залишила велику кількість жертв і руйнувань у регіоні.

Візит суддів з Каліфорнії до Київського апеляційного суду є частиною міжнародних зусиль для підтримки України в умовах війни, такі зустрічі привертають увагу до необхідності міжнародного співробітництва та обміну досвідом у судочинстві, особливо в умовах воєнного конфлікту, і спрямовані на підтримку справедливості та миру в Україні та інших країнах, які переживають подібні виклики.

Участь у зустрічі з делегацією суддів зі Сполучних Штатів Америки взяли: Ярослав ГОЛОВАЧОВ голова Київського апеляційного суду, Ганна КРИЖАНІВСЬКА, заступник голови Київського апеляційного суду, Любов ПОЛИВАЧ, Борис ЛЕВЕНЕЦЬ, Тетяна НЕВІДОМА, Вікторія СОКОЛОВА – судді судової палати з розгляду цивільних справ, Іван МОСЬОНДЗ, Ольга ЮРДИГА, Олег ІГНАТЮК, Оксана РУДНІЧЕНКО, Тетяна ТЮТЮН – судді судової палати з розгляду кримінальних справ, Олег РАДЧЕНКО, керівник апарату суду, Анна ПАЛАМАРЧУК, помічник голови суду, Зулулхан АНТІПОВА, заступник начальника відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації, Тетяна ІЛЯСОВА, головний спеціаліст відділу міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації, Світлана ШЕВЧЕНКО, начальник ТУ ДСА України у Київській області, Володимир МАСОВЕЦЬ, заступник начальника ТУ ДСА України в Київській області, Геннадій СТАСЕНКО, голова Бородянського районного суду Київської області, Леонід МЕРЗЛИЙ голова Ірпінського міського суду Київської області, Валентин МОЙСЕЄНКО, методист з пам’ятко-охоронної роботи, краєзнавець, публіцист, Наталія ВИШИНСЬКА, начальник відділу культури, молоді та спорту Бородянської селищної ради, Катерина ДЕНИСЕНКО, головний спеціаліст відділу з міжнародних зв’язків і співпраці Бучанської міської ради.

Фото: kas.gov.ua

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