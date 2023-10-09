Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

Фото: ti-ukraine.org

Венеційська комісія на своїй пленарній сесії 6-7 жовтня 2023 року ухвалила досить критичний Висновок стосовно законопроекту 9081 щодо заборони участі у виборах осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена.

Нагадаємо, наразі у Верховній Раді зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту 9081, яким:

встановлено обмеження права бути обраним народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою та депутатом місцевої ради для осіб, пов’язаних з партіями, діяльність яких заборонена;

визначається додаткова умова для реєстрації кандидатів, яка полягає у поданні уповноваженому органу заяви, що має на меті встановити факт, чи були кандидати у народні депутати України, кандидати на місцевих виборах станом на момент введення в Україні воєнного стану народними депутатами України, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена;

встановлено додаткові підстави для відмови у реєстрації або скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України, кандидатів на місцевих виборах на підставі того, що станом на момент введення в Україні воєнного стану відповідні особи були народними депутатами України, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Венеційська комісія надала стосовно цього законопроекту низку критичних застережень.

Як зазначено у Висновку ВК, листом від 28 квітня 2023 року голова Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї звернувся до Венеціанської комісії з проханням надати висновок щодо законопроекту №9081. Подібний запит до Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) подав перший заступник голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України та голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Оскільки цей висновок стосується виборчої сфери, його підготували Венеціанська комісія та БДІПЛ.

Цей законопроект, якщо його буде прийнято, призведе до обмеження права бути обраним, як це закріплено, зокрема, у статті 3 Протоколу № 1 до Європейської конвенції (ЄКПЛ) та статті 25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права. Він поширюватиметься на членів забороненої партії, які займали виборні посади під час воєнного стану, запровадженого 24 лютого 2022 року, і протягом десяти років після його припинення або скасування. Визнаючи, що відразу після припинення воєнного стану певні обмеження можуть бути потенційно виправданими протягом обмеженого періоду часу, дозволяючи поступову адаптацію, часові рамки застосування таких обмежень, як пропонується в законопроекті, є неправомірно довгими. Оскільки запропоновані положення залишатимуться в силі ще довго після завершення воєнного стану, тому їх слід проаналізувати з точки зору перспективи їх довгострокового застосування, навіть у мирний час, коли відступ більше не застосовуватиметься. Відповідно, Венеціанська комісія та БДІПЛ проаналізували законопроект та альтернативні проекти за «класичним» тестом на пропорційність.

У світлі унікальної історичної ситуації, з якою стикається Україна, Венеціанська комісія та БДІПЛ вважають, що проект закону законно спрямований, у принципі, на захист, серед іншого, незалежності держави, демократичного порядку та національної безпеки. Однак він застосовується автоматично на підставі виключно членства в партії та обіймання виборної посади та без розбору, без розрізнення між тими членами партії, які активно сприяли незаконним діям, приписуваним політичній партії, і, таким чином, у разі обрання будуть становили загрозу демократичному порядку та національній безпеці, а також тих, хто виконував лише «нейтральні» обов’язки. Обмеження стосується великої групи осіб, що робить їх колективно відповідальними за нелегітимну діяльність партії, до якої вони належать, таким чином не вистачає індивідуалізації, отже, гарантій належного процесу. Це суперечить принципу пропорційності та може призвести до свавілля.

Тому Венеціанська комісія та БДІПЛ рекомендують українській владі, якщо вони бажають дискваліфікувати певних учасників заборонених партій:

запровадження адекватних критеріїв та ефективного індивідуального оцінювання, які б залишали таке обмеження права бути обраними лише тим обраним посадовим особам партії, чия діяльність своїми діями та наслідками поставила під загрозу національну безпеку та цілісність демократичної держави, та/ або активно переслідувала протиправні цілі заборонених сторін, а тому у разі обрання становило би загрозу демократичному ладу та національній безпеці України;

після скасування воєнного стану, скоротити дію такого обмеження до найкоротшого можливого періоду часу із забезпеченням тривалої дискваліфікації лише для осіб, які представляють найбільшу загрозу демократичному ладу та національній безпеці та за рішенням відповідних судів щодо їх індивідуальної відповідальності;

надання цим особам повного спектру процесуальних гарантій у процесі оцінювання, включаючи достатню обґрунтованість рішення та можливість оскаржити обмеження прав шляхом надання можливості звернутися до суду за переглядом рішення про позбавлення їх права балотуватися на виборах.

Виконання цих рекомендацій має важливе значення для уникнення порушення балансу між законною метою захисту демократичного порядку держави та національної безпеки та необхідністю забезпечення рівних умов гри без непропорційного підриву важливої ролі, яку відіграють усі політичні діячі у забезпеченні плюралізму та без загрози представницькому характеру законодавчої влади, підкреслила Венеційська комісія.

Автор: Наталя Мамченко

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