Приведет к ограничению права быть избранным: Венецианская комиссия «забраковала» законопроект о запрете баллотироваться членам запрещенных партий

Венецианская комиссия приняла вывод, которым раскритиковала законопроект 9081 о запрете баллотироваться в депутаты членам запрещенных политических партий.

Фото: ti-ukraine.org

Венецианская комиссия на своей пленарной сессии 6-7 октября 2023 года приняла достаточно критический Вывод на законопроект 9081 о запрете участия в выборах лицам, связанным с политическими партиями, деятельность которых запрещена.

Напомним, в настоящее время в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о принятии за основу законопроекта 9081, которым:

установлено ограничение права быть избранным народным депутатом Украины, сельским, поселковым, городским головой и депутатом местного совета для лиц, связанных с партиями, деятельность которых запрещена;

определяется дополнительное условие для регистрации кандидатов, заключающееся в представлении уполномоченному органу заявления, имеющего целью установить факт, были ли кандидаты в народные депутаты Украины, кандидаты на местных выборах по состоянию на момент введения в Украине военного положения народными депутатами Украины, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми, городскими головами, избранными от партии, деятельность которой запрещена;

установлены дополнительные основания для отказа в регистрации или отмены регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, кандидатов на местных выборах на основании того, что на момент введения в Украине военного положения соответствующие лица были народными депутатами Украины, депутатами местных советов или сельскими, поселковыми, городскими председателями, избранными от партии, деятельность которой запрещена.

Венецианская комиссия предоставила по этому законопроекту ряд критических оговорок.

Как отмечено в Заключении ВК, письмом от 28 апреля 2023 года председатель Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи обратился в Венецианскую комиссию с просьбой предоставить заключение на законопроект №9081. Подобный запрос в Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) подал первый заместитель председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и председатель Комитета по интеграции Украины в Европейский Союз. Поскольку это заключение касается избирательной сферы, его подготовили Венецианская комиссия и БДИПЧ.

Этот законопроект, если он будет принят, приведет к ограничению права быть избранным, как это закреплено, в частности, в статье 3 Протокола № 1 к Европейской конвенции (ЕКПЧ) и статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах. Он будет распространяться на членов запрещенной партии, занимавших выборные должности во время военного положения, введенного 24 февраля 2022 года, и в течение десяти лет после его прекращения или отмены. Признавая, что сразу после прекращения военного положения определенные ограничения могут быть потенциально оправданными в течение ограниченного периода времени, позволяя постепенную адаптацию, временные рамки применения таких ограничений, как предлагается в законопроекте, неправомерно длинны. Поскольку предложенные положения будут оставаться в силе еще долго после завершения военного положения, их следует проанализировать с точки зрения перспективы их долгосрочного применения, даже в мирное время, когда отступление больше не будет применяться. Соответственно, Венецианская комиссия и БДИПЧ проанализировали законопроект и альтернативные проекты по «классическому» тесту на пропорциональность.

В свете уникальной исторической ситуации, с которой сталкивается Украина, Венецианская комиссия и БДИПЧ, считают, что проект закона законно направлен, в принципе, на защиту, среди прочего, независимости государства, демократического порядка и национальной безопасности. Однако он применяется автоматически на основании исключительно членства в партии и занимания выборной должности и без разбора, без различия между теми членами партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписываемым политической партии, и, таким образом, в случае избрания будут представлять угрозу демократическому порядку и национальной безопасности, а также тех, кто выполнял только нейтральные обязанности. Ограничение касается большой группы лиц, что делает их коллективно ответственными за нелегитимную деятельность партии, к которой они принадлежат, таким образом, не хватает индивидуализации, следовательно, гарантий надлежащего процесса. Это противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу.

Поэтому Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендуют украинским властям, если они желают дисквалифицировать определенных участников запрещенных партий:

ввести адекватные критерии и эффективную индивидуальную оценку, которые оставляли бы такое ограничение права быть избранными только тем избранным должностным лицам партии, чья деятельность своими действиями и последствиями поставила под угрозу национальную безопасность и целостность демократического государства, и/или активно преследовала противоправные цели, соответственно, в случае избрания представляла бы угрозу демократическому строю и национальной безопасности Украины;

после отмены военного положения, сократить действие такого ограничения до кратчайшего возможного периода времени с обеспечением длительной дисквалификации только для лиц, представляющих наибольшую угрозу демократическому строю и национальной безопасности и по решению соответствующих судов по их индивидуальной ответственности;

предоставление этим лицам полного спектра процессуальных гарантий в процессе оценки, включая достаточную обоснованность решения и возможность обжаловать ограничение прав путем предоставления возможности обратиться в суд за пересмотром решения о лишении их права баллотироваться на выборах.

Выполнение этих рекомендаций имеет важное значение во избежание нарушения баланса между законной целью защиты демократического порядка государства и национальной безопасности и необходимостью обеспечения равных условий игры без непропорционального подрыва важной роли, которую играют все политические деятели в обеспечении плюрализма, и угрозы представительного характера законодательной власти, подчеркнула Венецианская комиссия.

Автор: Наталья Мамченко

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