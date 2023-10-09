Замена удостоверения водителя в Дії с доставкой — началось бета-тестирование услуги

В Дії тестируют доставку удостоверения водителя.

Источник фото: hsc.gov.ua

В Дії началось бета-тестирование услуги замены удостоверения водителя с доставкой документа курьером или на отделение Укрпочты.

Как отметил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, услуга доступна для водителей-новичков, у которых истек двухлетний срок действия первого удостоверения. Также для автовладельцев, которые потеряли, повредили или хотят изменить персональные данные или получить пластиковое удостоверение.

«Сервис, как и раньше, прост. Подаете заявление в приложении, а затем забираете удостоверение в сервисном центре, ждете курьера или приходите в удобное для вас отделение», - пояснил он.

Чтобы присоединиться к бета-тесту, необходимо иметь в Дії:

водительское, что требует замены

ID-карту или заграничный паспорт, зарегистрированное место жительства или вид на жительство

налоговый номер (РНОКПП)

Присоединиться к бета-тесту можно по ссылке.

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