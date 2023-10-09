Заміна посвідчення водія в Дії з доставкою — розпочалося бета-тестування послуги

У Дії тестують доставку посвідчення водія.

Джерело фото: hsc.gov.ua

У Дії розпочалося бета-тестування послуги заміни посвідчення водія з доставкою документа кур’єром або на відділення Укрпошти.

Як зазначив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

«Сервіс, як і раніше, простий. Подаєте заяву в застосунку, а потім забираєте посвідчення в сервісному центрі, чекаєте кур’єра або приходите в зручне для вас відділення», - пояснив він.

Щоб долучитися до бета-тесту, потрібно мати в Дії:

водійське, що потребує заміни

ID-картку або закордонний паспорт, зареєстроване місце проживання або посвідку на проживання

податковий номер (РНОКПП)

Долучитися до бета-тесту можна за посиланням.

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