Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про прийняття за основу законопроекту 9081 щодо обмеження участі осіб, пов’язаних з політичними партіями, діяльність яких заборонена, в управлінні державою.

Внесення на розгляд Верховної Ради цього проекту обумовлено необхідністю врегулювання правових наслідків ухвалення судом рішення про заборону політичної партії для осіб, які пов’язані із такою політичною партією, та які планують в майбутньому брати участь в управлінні державою.

У зв’язку із цим законопроектом № 9081 передбачається внести зміни до положень низки статей Виборчого кодексу, якими врегульовується питання порядку висування кандидатів у народні депутати України, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови та кандидатів у депутати Верховної Ради АР Крим, обласних, районних, районних у місті рад, міських, сільських та селищних рад, а саме:

встановлення обмеження права бути обраним народним депутатом України, сільським, селищним, міським головою та депутатом місцевої ради для осіб, пов’язаних з партіями, діяльність яких заборонена;

визначення додаткової умови для реєстрації кандидатів, яка полягає у поданні уповноваженому органу заяви, що має на меті встановити факт чи були кандидати у народні депутати України, кандидати на місцевих виборах станом на момент введення в Україні воєнного стану народними депутатами України, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена;

встановлення додаткових підстав для відмови у реєстрації або скасування реєстрації кандидатів у народні депутати України, кандидатів на місцевих виборах на підставі того, що станом на момент введення в Україні воєнного стану відповідні особи були народними депутатами України, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Окрім того, законопроектом № 9081 пропонується внести зміни до частини першої статті 17 Закону України «Про Центральну виборчу комісію», передбачивши, що саме Комісія має сформувати та опублікувати перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами України, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Автор: Наталя Мамченко

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