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  1. У світі

Голосування за нові закони на паузі до обрання нового спікера Палати представників США – посол

13:07, 4 жовтня 2023
Палата представників оголосила, що завершила сесійний тиждень і планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка.
Голосування за нові закони на паузі до обрання нового спікера Палати представників США – посол
Джерело фото: Getty Images
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Палата представників США не зможе голосувати за нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо відставки спікера Палати представників США Кевіна Маккарті.

«До обрання нового спікера Палата не може голосувати закони, однак вся інша робота, в тому числі в комітетах, продовжується», – зазначила Маркарова.

Вона повідомила також, що Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів.

«Палата представників оголосила, що завершила сесійний тиждень і планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка. До цього часу буде йти жваве обговорення потенційних кандидатів, а самі кандидати будуть проводити закриті дискусії і тестувати рівень підтримки. Багато імен вже активно обговорюють - від традиційно в таких випадках лідера більшості Скаліза, який є наступним у партійній ієрархії після Спікера, до багатьох інших імен, однак поки кандидат чи кандидати не будуть публічно висунуті, обговорбвати це зарано. Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їх командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог», – зазначила Маркарова.

За її словами, українські дипломати продовжують роботу.

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