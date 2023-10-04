Жорстоко вбив батьків: на Закарпатті чоловіка засудили до довічного ув'язнення

Чоловік, який під час сварки наніс батькові множинні удари ножем, а матір задушив, знаходиться у міжнародному розшуку.

Фото: Закарпатська обласна прокуратура

Закарпатця засуджено до довічного ув’язнення за умисне вбивство батька та матері. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Зазначається, що трагедія сталася у Рахові на початку 2018 року. Обвинувачений на той час спільно проживав із батьками та мав із ними неприязні відносини. 20 січня у сім’ї трапилася сварка, в ході якої син наніс батькові множинні летальні удари ножем у голову, шию та живіт, а матір задушив.

Тіла подружжя правоохоронці виявили захованими в погребі будинку, а зловмисник після скоєного зник.

Наразі чоловік перебуває у міжнародному розшуку, тож судовий розгляд відбувався за процедурою спеціального провадження. Набрання вироком законної сили очікується.

Нагадаємо, що до довічного ув’язнення засудили коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю.

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