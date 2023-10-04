Нацбанк послабив довідковий курс гривні до 36,60 грн за долар

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку складає 36,6034.

Національний банк України (НБУ) встановив на середу, 4 жовтня, довідковий курс гривні на рівні 36,60 грн/$ після відмови від фіксованого курсу 36,57 грн/$, який діяв із кінця липня 2022 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 4 жовтня 2023 року:

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

А ще НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року.

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