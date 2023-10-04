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Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Право продовжувати строки досудового розслідування після повідомлення про підозру передадуть від слідчих суддів до прокурорів

На думку авторів, передача повноважень від слідчих суддів до прокурорів розвантажить суди.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Суддя поскаржилася на активістів, які заважають розглядати справу

Представник громадськості викликав прямо в судове засідання поліцію і публічно звинуватив суддю у хабарництві.

  1. В Україні

Нацбанк послабив довідковий курс гривні до 36,60 грн за долар

12:55, 4 жовтня 2023
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку складає 36,6034.
Нацбанк послабив довідковий курс гривні до 36,60 грн за долар
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Національний банк України (НБУ) встановив на середу, 4 жовтня, довідковий курс гривні на рівні 36,60 грн/$ після відмови від фіксованого курсу 36,57 грн/$, який діяв із кінця липня 2022 року. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 4 жовтня 2023 року:

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

А ще НБУ підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року.

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