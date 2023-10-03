Нацбанк підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року

Після відмови від фіксованого курсу Нацбанк встановив новий курс: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Національний банк України після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Дані оприлюднені на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Таким чином, курс виріс трохи більш ніж на 2 копійки.

На міжбанку 3 жовтня торги відкрилися на рівні 36,55-36,60 грн/долар (купівля-продаж), а у другій половині дня курс зріс до 36,61-36,66 грн/долар.

На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.

Курс євро встановлюється НБУ залежно від котирувань на міжнародному ринку. Станом на 4 жовтня курс становитиме 38,3263 гривень за 1 євро (-0,1914 грн).

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

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