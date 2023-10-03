Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Держдеп США надсилав Україні офіційну дипломатичну ноту щодо боротьби з корупцією, - CNN

США посилюють тиск на Україну, щоб вона зробила більше для протидії корупції, - CNN.

Одеський апеляційний суд може отримати нових суддів

ВККС оголосила про тимчасове відрядження 9 нових суддів.

При Президенті можуть створити окремий орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам

Концепт, розроблений за ініціативи Володимира Зеленського, передбачає створення при Президенті консультативно-дорадчого органу для розробки та впровадження ефективних механізмів протидії олігархічно-корупційним загрозам.

У НАДС роз’яснили, як у 2024 році держслужбовцям можуть нараховуватися премії

Розмір стимулюючих виплат може розраховуватися як на основі проведеної класифікації посад, так і у розмірі до 50% як у 2023 році

В Україні створять Суд із захисту прав інвесторів та скоротять кількість нардепів, - розроблено Концепт за дорученням Зеленського, документ

За ініціативи Володимира Зеленського в Україні був розроблений власний Концепт реформ на посилення стійкості демократії, який передбачає створення нового суду з питань інвестицій, скорочення кількості депутатів, створення консультативно-дорадчого органу при Президенті для протидії олігархічно-корупційним загрозам, - Концепт запропонували США та іншим партнерам.

  1. В Україні

Нацбанк підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року

16:20, 3 жовтня 2023
Після відмови від фіксованого курсу Нацбанк встановив новий курс: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).
Нацбанк підвищив офіційний курс долара вперше з липня 2022 року
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Національний банк України після відмови від фіксованого курсу встановив на 4 жовтня новий курс за результатами торгів на міжбанківському валютному ринку. Дані оприлюднені на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 4 жовтня 2023 року встановлено на такому рівні: 36,5901 гривень за 1 долар (+0,0215 грн).

Таким чином, курс виріс трохи більш ніж на 2 копійки.

На міжбанку 3 жовтня торги відкрилися на рівні 36,55-36,60 грн/долар (купівля-продаж), а у другій половині дня курс зріс до 36,61-36,66 грн/долар.

На готівковому ринку курс зріс на 25 копійок до 38,40 гривень за долар.

Курс євро встановлюється НБУ залежно від котирувань на міжнародному ринку. Станом на 4 жовтня курс становитиме 38,3263 гривень за 1 євро (-0,1914 грн).

Як писала «Судово-юридична газета», із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки.

Також повідомлялося, навіщо потрібен гнучкий обмінний курс і що зміниться для населення.

Додамо, Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лідія Ізовітова
    Лідія Ізовітова
    голова Національної асоціації адвокатів України
  • Олег Коліуш
    Олег Коліуш
    член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддя Вищого антикорупційного суду
  • Олександр Дзюба
    Олександр Дзюба
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва