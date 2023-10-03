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Продавали інформацію з правоохоронних баз даних та НАІС: викрили «детективне агентство»

22:00, 3 жовтня 2023
В залежності від замовленого обсягу інформації на людину вартість послуг «детективів» становила від 200 доларів по наданню відомостей з баз даних АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН.
Продавали інформацію з правоохоронних баз даних та НАІС: викрили «детективне агентство»
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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У Києві викрили діяльність так званого «детективного агентства», учасники якого здійснювали протиправне стеження за громадянами з використанням спеціальних технічних засобів та незаконно збували інформацію з державних та правоохоронних баз даних.

Як повідомила Київська міська прокуратура, учасники організації за грошову винагороду здійснювали приховане стеження за громадянами України шляхом візуального спостереження та слідкування за маршрутами пересування осіб.

«До переліку послуг агентства також входило надання інформації з державних та правоохоронних баз даних.

Оплату за свої послуги так звані детективи приймали на банківські гаманці, оформлені на підставних осіб. В залежності від замовленого обсягу інформації на людину вартість послуг «детективів» становила від 200 доларів США по наданню відомостей з баз даних (АРМОР, РАЦС, НАІС, АРКАН) до 1000 доларів США за послуги по візуальному спостереженню, складанню досьє на особу та інші», - сказано у повідомленні.

Крім того, одним із «детективів» на замовлення третіх осіб неодноразово замовлялася інформація, яка перебуває у володіння державного підприємства «Національні інформаційні системи».

«У свою чергу, невстановлені особи, зловживаючи своїм службовим становищем за грошову винагороду здійснювали перевірку потрібних фізичних осіб за наявними базами даних та передавали отриману інформацію «детективу», - додають у прокуратурі.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели ряд оперативних закупок та обшуків, за результатами яких задокументовано протиправну діяльність вказаних осіб. Функціонування сайтів «агенства» заблоковано.

Одному з фігурантів повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 361-2 КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх учасників групи.

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