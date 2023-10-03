Для чого досі діє комендантська година в тилових регіонах: відповідь МВС

Комендантська година регіонах України, де немає бойових дій, потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Українській правді».
«Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити», — відповів Клименко на запитання, у чому логіка комендантської години у тилових регіонах через півтора роки після початку повномасштабної війни.
Міністр повідомив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.
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