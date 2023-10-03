Для чого досі діє комендантська година в тилових регіонах: відповідь МВС

Обмеження потрібні для підтримання дисципліни та профілактики злочинності.

Комендантська година регіонах України, де немає бойових дій, потрібна для підтримання дисципліни та профілактики злочинності. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю «Українській правді».

«Дисципліна має бути в тилових регіонах. І профілактика злочинності. В цей час, наприклад, чотири, п'ять чи шість годин – в кожній області є своя комендантська година – ми чітко знаємо, що якщо якась людина знаходиться на вулиці, у нас є законні підстави її перевірити», — відповів Клименко на запитання, у чому логіка комендантської години у тилових регіонах через півтора роки після початку повномасштабної війни.

Міністр повідомив, що під час комендантської години злочинності практично немає, вона мінімізована.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.