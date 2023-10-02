Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція, - Politico

У звіті, отриманому Politico, детально описано конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка України з боку Заходу може залежати від скорочення корупції.

Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Фінанси судової влади у 2024 році: на що судова влада буде витрачати гроші

Потреби судової влади профінансовані на 57%, але заробітну плату в апаратах судів обіцяють підвищити.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

  1. В Україні

Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу

19:57, 2 жовтня 2023
алюта НБУ з міжбанку буде перетікати на готівковий ринок.
Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу
Фото: НБУ
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Як писала «Судово-юридична газета», Національний банк оголосив про перехід на гнучкий курс долара. Новий режим буде діяти вже із 3 жовтня.

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, регулятор готовий впливати на готівковий ринок після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Валюта НБУ з міжбанку буде перетікати на готівковий ринок.

«Ми активно будемо моніторити ситуацію під час переходу до режиму керованої гнучкості. У нас є заходи, які ми будемо вживати», - сказав він на брифінгу.

За словами Гелетія, різниця між офіційним фіксованим курсом і готівковим сягала минулого року 20%, а зараз вона становить 3%, у тому числі і завдяки заходам НБУ.

«У нас є арсенал роботи з цією множинністю курсів… Ми дозволили купувати по безготівковому каналу 50 тисяч гривень, ми збільшили можливість вкладення зі 100 до 200 тисяч гривень на депозит», - додав він.

Гелетій повідомив, НБУ має напрацювання, «які дадуть нам змогу впливати на попит на готівковому ринку, переміщати його в безготівковий сегмент».

Раніше Нацбанк відповів на три важливі запитання про режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області