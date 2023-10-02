Нацбанк готовий стабілізувати готівковий ринок після введення гнучкого обмінного курсу

алюта НБУ з міжбанку буде перетікати на готівковий ринок.

Фото: НБУ

Як писала «Судово-юридична газета», Національний банк оголосив про перехід на гнучкий курс долара. Новий режим буде діяти вже із 3 жовтня.

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, регулятор готовий впливати на готівковий ринок після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Валюта НБУ з міжбанку буде перетікати на готівковий ринок.

«Ми активно будемо моніторити ситуацію під час переходу до режиму керованої гнучкості. У нас є заходи, які ми будемо вживати», - сказав він на брифінгу.

За словами Гелетія, різниця між офіційним фіксованим курсом і готівковим сягала минулого року 20%, а зараз вона становить 3%, у тому числі і завдяки заходам НБУ.

«У нас є арсенал роботи з цією множинністю курсів… Ми дозволили купувати по безготівковому каналу 50 тисяч гривень, ми збільшили можливість вкладення зі 100 до 200 тисяч гривень на депозит», - додав він.

Гелетій повідомив, НБУ має напрацювання, «які дадуть нам змогу впливати на попит на готівковому ринку, переміщати його в безготівковий сегмент».

Раніше Нацбанк відповів на три важливі запитання про режим керованої гнучкості обмінного курсу.

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