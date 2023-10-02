Нацбанк впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу: що це означає

Нацбанк компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися.

Колаж: sud.ua

Із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки. Про це йдеться в заяві регулятора.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року.

У НБУ пояснили, що це означає для економіки та громадян:

Відмінність від «плаваючого курсу». Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022. За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Механізм курсоутворення. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

«Нагадаємо, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися.

НБУ продовжить докладати зусиль для мінімізації різниці між готівковим та офіційним курсами», — зазначив регулятор.

Передумови. Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки ґрунтовній підготовчій роботі із залученням міжнародних експертів та урахуванням найкращого світового досвіду, а також з огляду на сформованість та стійкість макроекономічних передумов, як-то:

сталий прогрес у зниженні інфляції,

накопичення значного рівня міжнародних резервів,

збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

«Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян», — зазначили в НБУ.

Мета. Новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

«Незмінним пріоритетним завданням НБУ лишатиметься збереження курсової стійкості», — резюмував регулятор.

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