Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
В конфіденційній стратегії США щодо України справжньою загрозою вказана корупція, - Politico

У звіті, отриманому Politico, детально описано конкретні плани реформування українських інституцій, і попереджається, що підтримка України з боку Заходу може залежати від скорочення корупції.

Посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури: у Верховній Раді вже три альтернативні проекти

З’явився текст третього законопроекту про посилення самостійності та автономності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який внесла голова Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Фінанси судової влади у 2024 році: на що судова влада буде витрачати гроші

Потреби судової влади профінансовані на 57%, але заробітну плату в апаратах судів обіцяють підвищити.

Двоє членів Громадської ради доброчесності достроково склали повноваження

Юрій Ніколов та Олег Іванов вирішили припинити участь у роботі ГРД .

Усувати перешкоди шляхом недійсності договору недопустимо

Під час круглого столу суддю Великої Палати ВС Дмитра Гудиму запитали стосовно того, як правильно розрізнити втрату права володіння територіальною громадою права на земельну ділянку, яка передана в оренду, якщо ділянка не тільки не забудована, а і не огороджена парканом.

  1. В Україні

Нацбанк впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу: що це означає

17:30, 2 жовтня 2023
Нацбанк компенсуватиме структурний дефіцит валюти, завдяки чому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися.
Нацбанк впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу: що це означає
Колаж: sud.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Із 3 жовтня Національний банк України впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу, що посилить стійкість валютного ринку та економіки. Про це йдеться в заяві регулятора.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком відповідно до постанови Правління НБУ №18, як це відбувалося з 24 лютого 2022 року. 

У НБУ пояснили, що це означає для економіки та громадян:

Відмінність від «плаваючого курсу». Керована гнучкість курсу відрізняється від режиму плаваючого курсоутворення, який діяв в Україні до 24.02.2022. За поточного режиму НБУ продовжить ретельно контролювати ситуацію на валютному ринку та залишатиметься ключовим гравцем на ньому.

НБУ, зокрема, компенсуватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки цьому курс зможе змінюватися в обидва боки: зростати та знижуватися. Крім того, НБУ суттєво обмежуватиме курсові зміни, не допускаючи як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

Механізм курсоутворення. Офіційний курс за режиму керованої гнучкості визначатиметься операціями на міжбанківському валютному ринку за активної участі НБУ.

Водночас курс на тих сегментах ринку, де мають змогу купувати та продавати валюту громадяни, встановлюватиметься за тими ж правилами, що і останні півтора року. Йдеться як про готівковий ринок, так і про карткові курси банків.

«Нагадаємо, що вже майже півтора року курс на готівковому ринку та карткові курси банків не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися.

НБУ продовжить докладати зусиль для мінімізації різниці між готівковим та офіційним курсами», — зазначив регулятор.

Передумови. Перехід до керованої гнучкості курсу став можливим завдяки ґрунтовній підготовчій роботі із залученням міжнародних експертів та урахуванням найкращого світового досвіду, а також з огляду на сформованість та стійкість макроекономічних передумов, як-то: 

  • сталий прогрес у зниженні інфляції,
  • накопичення значного рівня міжнародних резервів,
  • збільшення привабливості гривневих депозитів та ОВДП як інструментів захисту заощаджень від інфляційного знецінення.

«Це дає змогу забезпечити контрольованість переходу та мінімізувати ризики для фінансового ринку, економіки та громадян», — зазначили в НБУ.

Мета. Новий курсовий режим посилить стійкість української економіки та валютного ринку, сприятиме їх кращій адаптації до зміни внутрішніх і зовнішніх умов та зменшуватиме ризики накопичення валютних дисбалансів, які може генерувати тривале утримання фіксованого курсу.

Також керована гнучкість офіційного курсу стане важливою передумовою для повернення до інфляційного таргетування в майбутньому.

«Незмінним пріоритетним завданням НБУ лишатиметься збереження курсової стійкості», — резюмував регулятор.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Жовноватюк
    Вікторія Жовноватюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області