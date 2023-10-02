Проблема з доступом до Реєстру декларацій: у НАЗК повідомили про виправлення помилки

Помилку з кваліфікованими електронними підписами Приватбанку виправили.

Як ми писали, вхід до Реєстру декларацій через технічні зміни в Акредитованому центрі сертифікації ключів (АЦСК) Приватбанку був частково обмежений.

У НАЗК повідомляли, що виникли тимчасові труднощі у доступі користувачів, які використовують цей спосіб авторизації, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій).

Згодом стало відомо, що помилку із КЕП ( кваліфікованими електронними підписами) Приватбанку в Реєстрі декларацій виправлено. Тому проблем з доступом не має бути.

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