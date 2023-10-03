У Нідерландах в теплиці, де вирощують тюльпани, замінюють газ на тепло від майнінгу біткойнів

Квітникарка і майнінгова компанія розділили право власності на сервери та біткоіни, які вони виробляють.

Джерело фото: euronews.com

Теплиця в Нідерландах використовує тепло, вироблене в результаті майнінгу криптовалюти, для часткового опалення своїх великих приміщень, таким чином заощаджуючи на рахунку за газ.

Про це розповідає «Euronews».

Щоб уникнути припинення діяльності та збільшення накладних витрат, квітникарка Даніель Конінг об’єдналася з компанією, що займається видобутком біткоінів, щоб обігріти свою велику теплицю поблизу Амстердама за допомогою серверів для видобутку.

Видобуток криптовалюти генерує велику кількість тепла, вимагаючи величезної кількості електроенергії для живлення комп’ютерних установок.

Тепло, яке виробляє обладнання, тепер використовується для опалення теплиці, де ростуть ряди тюльпанів, зменшуючи залежність фермерки від газу.

Сервери, у свою чергу, живляться сонячною енергією з даху, що знижує зазвичай величезні витрати на електроенергію для майнінгу та зменшує його потенційний вплив на навколишнє середовище.

Квітникарка і майнінгова компанія розділили право власності на сервери та біткоіни, які вони виробляють.

Майнінгова компанія відвідує ферму щомісяця, щоб обслуговувати установки, очищати вентилятори серверів від пилу та комах.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.