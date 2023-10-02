Залучення перекладачів жестової мови до вчинення нотаріальних дій – роз'яснення Мін'юсту

Міністерство юстиції України роз’яснило особливості залучення перекладачів жестової мови до вчинення нотаріальних дій. Про це повідомили у Нотаріальній палаті України.
Перелік документів, що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію сурдоперекладача, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій:
– Диплом кваліфікованого робітника за професією «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)», 4 рівень НРК, та додаток до диплома кваліфікованого робітника про присвоєння кваліфікації «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)»;
– Свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації за професією «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)», 4 рівень НРК, та додаток до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації «Перекладач жестової мови (сурдоперекладач)»;
– Диплом молодшого бакалавра з перекладу (сурдоперекладу), професійна кваліфікація «Прекладач жестової жестової мови (сурдоперекладач)», 6 рівень НРК.
Відсутність інформації про сурдоперекладача в реєстрах, створених громадськими організаціями, не є підставою для відмови у його залученні до вчинення нотаріальної дії.
Джерело фото: npu.ua
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