Робота Реєстру декларацій тимчасово обмежена

Вхід до Реєстру декларацій через технічні зміни в АЦСК Приватбанк частково обмежено.

Джерело фото: НАЗК

Унаслідок змін у КНЕДП АЦСК АТ КБ Приватбанк, починаючи з 30 вересня, спостерігаються проблеми у роботі кваліфікованих електронних підписів (КЕП) Приватбанку. Про це повідомили в НАЗК.

Наразі виникли тимчасові труднощі у доступі користувачів, які використовують цей спосіб авторизації, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (Реєстру декларацій). Інші КЕП, що не пов'язані з Приватбанком, продовжують працювати в звичайному режимі.

Представники НАЗК закликають суб’єктів декларування врахувати ці проблеми та взяти їх до уваги при роботі з Реєстром. Агентство також зазначає, що вживає невідкладних заходів для виправлення цієї помилки, і очікується, що проблему з доступом до Реєстру буде вирішено в найближчий час.

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