Міжнародні партнери виділять на дрова 2,6 млрд гривень – Мінреінтеграції

За словами Верещук, залежно від розташування населених пунктів людям видаватимуть готівку на покупку дров чи привозитимуть їх просто додому.

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Цьогоріч міжнародні партнери виділять на дрова 2,6 мільярда гривень, розповіла віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук в ефірі національного телемарафону. Вона пояснила, що йдеться про населені пункти прифронтових областей, визначені у відповідному наказі Мінреінтеграції.

Верещук пояснила, що залежно від розташування населених пунктів людям видаватимуть готівку на покупку дров чи привозитимуть їх просто додому. Державне підприємство «Ліси України» разом з Укрзалізницею вже опрацьовують маршрути доставки. У фокусі особливої уваги будуть найбільш вразливі категорії населення: жінки з дітьми, маломобільні та самотні люди.

«Цього року ми домовилися з нашими закордонними партнерами, що український Уряд зосередиться на витратах на безпеку й оборону, а міжнародні донори подвоять свої видатки на закупівлю дров. Сума цих потреб становить 2,6 мільярда гривень із 5 мільярдів на проходження зими загалом», – резюмувала віцепрем’єрка.

Нагадаємо, що до зими мешканців прифронтових регіонів мають забезпечити дровами. На цьому наголосила Ірина Верещук.

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