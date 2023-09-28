Мешканців прифронтових регіонів забезпечать безоплатними дровами

Безоплатними дровами будуть забезпечені й мешканці територій, де тривають бойові дії.

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До зими мешканців прифронтових регіонів мають забезпечити дровами. На цьому наголосила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час наради. У ній взяли участь Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, представники центральних та місцевих органів виконавчої влади й міжнародних організацій.

Предметом обговорення стало забезпечення мешканців прифронтових регіонів безоплатною паливною деревиною. Зокрема, йшлося про визначення потреб.

За словами Верещук, усі формальності мають бути улагоджені: «Угоди з лісогосподарствами та постачальниками паливної деревини повинні бути укладені якнайшвидше. Також необхідно вирішити усі логістичні питання».

Безоплатними дровами будуть забезпечені й мешканці територій, де тривають бойові дії. Це стосується відповідних районів у 8 областях, а саме: Херсонської, Харківської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Луганської.

Станом на сьогодні міжнародними організаціями вже забезпечено твердим паливом понад 18 тисяч осіб, сказано у повідомленні Мінреінтеграції.

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