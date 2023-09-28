У Броварському міськрайонному суді Київської області зробили заяву щодо судді, якого викрили на корупції

Броварський міськрайонний суд Київської області заявив, що виступає за відкрите, неупереджене, законне та справедливе розслідування кримінального провадженення.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», співробітники СБУ та НАБУ викрили суддю Броварського міськрайонного суду Київської області на корупції. За даними правоохоронців, він вимагав 4 тис. доларів хабаря за «правильне вирішення питання» під час засідання суду.

У Броварському міськрайонному суді Київської області зробили заяву щодо інциденту.

«26 вересня 2023 року у Броварському міськрайонному суді Київської області детективами Національного антикорупційного бюро України та Служби безпеки України проведено обшук в кабінеті судді в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У зв’язку з цією подією, вважаємо за необхідне заявити про нульову толерантність до будь-яких проявів корупції в суді, що є неприпустимим та підриває довіру до авторитету судової влади.

Броварський міськрайонний суд Київської області прикро вражений цим випадком і виступає за відкрите, неупереджене, законне та справедливе розслідування кримінального провадженення щодо можливого корупційного правопорушення», - йдеться у заяві.

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