Кабмін вніс зміни до Положення про заклад дошкільної освіти

Зміни до Положення про заклад дошкільної освіти допоможуть розв’язати низку проблем.

Міністерство освіти і науки України повідомило, що Уряд затвердив кілька важливих змін у дошкільній освіті. Про це повідомив Урядовий портал.

Серед змін:

вихованці, які вимушено змінили місце проживання/перебування та залишили попереднє місце здобуття освіти внаслідок повномасштабного вторгнення, за заявою одного з батьків або законного представника дитини (на період їхньої відсутності) можуть бути переведені до складу різновікової групи закладу дошкільної освіти. Водночас місця в ЗДО для тимчасово відсутніх вихованців будуть збережені;

на вивільнені місця у групах, які функціонують відповідно до кількості переведених дітей до складу різновікової групи, дошкільнят зараховуватимуть почергово;

у разі повернення дитини (вихованця) до задекларованого / зареєстрованого місця проживання за заявою одного з батьків (законного представника дитини) її переведуть з окремої різновікової групи до групи відповідно до її віку;

затверджено, що відтепер під час освітнього процесу доступ до укриттів у державних (комунальних) ЗДО матимуть лише учасники освітнього процесу.

Які проблеми це допоможе розв’язати?

забезпечити здобуття дошкільної освіти вихованцями, які в особливих умовах перебувають в Україні та за її межами, а також збереження місць у державних (комунальних) ЗДО для дітей, які тимчасово відсутні у зв’язку з війною;

доступність до укриттів в закладах дошкільної освіти під час освітнього процесу надаватимуть лише учасникам освітнього процесу.

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