Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 вересня

Уряд вніс зміни до Положення про заклад дошкільної освіти та затвердив Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами.

Кабінет Міністрів провів засідання 26 вересня. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

— Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження уніфікованого переліку питань (чек-лист) для встановлення відповідності або невідповідності положень документації із землеустрою, технічної документації з бонітування ґрунтів та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель». Законопроектом пропонується внести зміни до Земельного кодексу України, ЗУ «Про Державний земельний кадастр», ЗУ «Про оцінку земель», «Про землеустрій», якими визначити підстави для відмови у погодженні та затвердженні документації із землеустрою; вимоги до документів, які є підставою для внесення відомостей до Державного земельного кадастру; підстави для відмови у здійсненні державної реєстрації земельної ділянки, внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку; підстави для відмови у затвердженні технічної документації з бонітування ґрунтів, нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

— Внесено зміни до Положення про заклад дошкільної освіти. Встановлено, що в умовах воєнного стану в державних (комунальних) закладах дошкільної освіти для тимчасово відсутніх дітей можуть створюватися окремі різновікові групи з метою збереження місця здобуття дошкільної освіти. Вихованці, які були вимушені змінити задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування) та/або залишити попереднє місце здобуття дошкільної освіти, в умовах воєнного стану за заявою одного з батьків або іншого законного представника дитини переводяться на період їх відсутності до складу окремої різновікової групи державних (комунальних) закладів дошкільної освіти. У разі втрати звʼязку з батьками або іншими законними представниками дитини, яка не відвідує заклад дошкільної освіти протягом двох місяців, таку дитину наказом керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти переводять до складу окремої різновікової групи до закінчення або скасування воєнного стану. На вивільнені місця у групах, що функціонують, відповідно до кількості переведених дітей до складу окремої різновікової групи наказом керівника державного (комунального) закладу дошкільної освіти зараховуються діти у порядку черговості надходження заяв про зарахування. Закріплено, що доступ до укриттів у державних (комунальних) закладах дошкільної освіти під час здійснення освітньої діяльності надається виключно для учасників освітнього процесу.

— Установлено, що проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності відповідно до постанови КМУ від 19.07.2017 N 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ та закладів вищої освіти в частині провадження такими закладами наукової (науково-технічної) діяльності» здійснюється з 01.06.2024. Передбачено, що проведення державної атестації наукових установ до 01.06.2024 здійснюється відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою КМУ від 19.07.2017 N 540, в редакції, що діяла на день набрання чинності постановою КМУ від 28.04.2023 N 414. Відновлено на період до 01.06.2024 дію постанови КМУ від 02.07.2018 N 652 «Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності». Передбачено, що проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності до 01.06.2024 здійснюється відповідно до Порядку проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2018 N 652.

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок формування середньозваженого тарифу на послугу з управління побутовими відходами, а також тарифів на збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів. Передбачено, що цей Порядок застосовується субʼєктами господарювання, що надають послугу з управління побутовими відходами, здійснюють операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів, під час формування тарифу на послугу з урахуванням витрат адміністратора послуги (у разі наявності) та тарифів на операції із збирання, перевезення (у тому числі під час подання документів на конкурс на здійснення збирання та перевезення побутових відходів), відновлення та видалення побутових відходів, а також для зміни таких тарифів. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 26.07.2006 N 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами».

— Доповнено перелік видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд, новим пунктом, згідно з яким Держпродспоживслужбу визначено органом державного ринкового нагляду за відповідністю продукції з кришталевого скла вимогам Технічного регламенту кришталевого скла.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 19.07.2022 N 812 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обовʼязків на субʼєктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам». Зміни спрямовані на врегулювання питань, повʼязаних із розподілом та перерахуванням органами Казначейства коштів ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» і теплопостачальним та теплогенеруючим організаціям, для яких природний газ є неосновним видом палива. Затверджено Перелік теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, для яких визначено окремий порядок розподілу коштів для їх перерахування органами Державної казначейської служби на небюджетні рахунки ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», теплопостачальних та теплогенеруючих організацій.

— Погоджено пропозицію Національної академії медичних наук щодо утворення державної установи «Всеукраїнський центр материнства та дитинства Національної академії медичних наук України», реорганізувавши шляхом злиття державну установу «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О. М. Лукʼянової Національної академії медичних наук України» та державну установу «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики Національної академії медичних наук України».

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