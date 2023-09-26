Кабмін призначив нового заступника міністра соціальної політики

Ірину Постоловську призначено заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції.

У вівторок, 26 вересня, Кабінет міністрів провів засідання, на якому ухвалив низку кадрових рішень. Про це повідомив представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд призначив Постоловську Ірину Олександрівну заступником Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції.

В той же час з цієї посади звільнено Пророк Ганну Василівну.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 26 вересня.

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