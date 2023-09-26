Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова

Данилов не виключив ударів по військових об'єктах росії зброєю українського виробництва, але не ATACMS.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що ЗСУ не використовуватиме ракети ATACMS для обстрілів території росії у разі надання США цього виду зброї. Про це він сказав в інтерв'ю іспанському порталу ABC.

За його словами, ракети цього типу «використовуватимуться виключно для захисту української території».

«Ми не використовуватимемо їх на території росії, у нас є домовленості з цього питання з нашими партнерами», – заявив секретар РНБО.

При цьому Данилов не виключив ударів по військових об'єктах росії зброєю українського виробництва.

Нагадаємо, Білий дім поки не підтверджує плани про передачу Україні ракет ATACMS.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дального радіусу.

Тим часом сам Байден сказав, що він не буде надавати ATACMS Україні у найближчому пакеті допомоги.

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