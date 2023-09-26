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  1. В Україні

Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова

17:14, 26 вересня 2023
Данилов не виключив ударів по військових об'єктах росії зброєю українського виробництва, але не ATACMS.
Чи битиме Україна ракетами ATACMS по росії: відповідь Данілова
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Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що ЗСУ не використовуватиме ракети ATACMS для обстрілів території росії у разі надання США цього виду зброї. Про це він сказав в інтерв'ю іспанському порталу ABC.

За його словами, ракети цього типу «використовуватимуться виключно для захисту української території».

«Ми не використовуватимемо їх на території росії, у нас є домовленості з цього питання з нашими партнерами», – заявив секретар РНБО.

При цьому Данилов не виключив ударів по військових об'єктах росії зброєю українського виробництва.

Нагадаємо, Білий дім поки не підтверджує плани про передачу Україні ракет ATACMS.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що Байден пообіцяв Президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дального радіусу.

Тим часом сам Байден сказав, що він не буде надавати ATACMS Україні у найближчому пакеті допомоги. 

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