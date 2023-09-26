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У Львівській області чоловік майже рік уникав мобілізації через повітряні тривоги та зубний біль

17:11, 26 вересня 2023
Військовозобов'язаний отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації через різні причини.
У Львівській області чоловік майже рік уникав мобілізації через повітряні тривоги та зубний біль
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У Львівській області чоловік отримав 5 повісток, проте майже рік ухилявся від мобілізації. На суді він провину заперечив і заявив, що не зміг дістатись до військкомату через постійні повітряні тривоги та інші причини. Суд призначив йому 3 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку Дрогобицького районного суду Львівської області.

За даними суду, чоловіка у жовтні 2022 року визнали придатним до служби в армії. 26 жовтня 2022 року він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте цього так і не зробив.

На суді підозрюваний свою провину заперечив. Він заявив, що ніколи не служив в армії, а у жовтні не прибув до військкомату, оскільки було оголошено повітряну тривогу. Після відбою загрози призовник заявив, що не зміг доїхати з Борислава до Дрогобича через відсутність транспорту.

"Крім цього вважає, що оскільки у повістці було визначено час коли він мав прибути до центру комплектування, однак в цей час була тривога, що об`єктивно унеможливило таке його прибуття, а тому прибути до центру в інший, ніж визначено у повістці час, у нього обов`язку не було", - йдеться у матеріалах суду.

3 березня 2023 року він знову отримав повістку, проте за його словами, коли він прибув до військкомату знову почалась повітряна тривога і йому дали нову повістку на 8 березня 2023 року. Коли він прибув цього разу чоловіку нібито повідомили про відкриття проти нього кримінального провадження, а тому він знову пішов додому.

7 серпня 2023 року чоловік отримав чергову повістку, проте не прийшов до військкомату, бо в нього нібито болів зуб.

Чоловік на суді підтвердив, що отримав приблизно 5 повісток, проте вважає винними у всьому саме працівників військкомату, які його не забрали на службу до армії.

Під час судових дебатів призовник заявив, що нібито справа проти нього велась з «порушенням та сфальсифікованими доказами». Він додав, що хоче миру, а його «бажання прибувати чи не прибувати до військкомату значення для слідства не мають». Свою вину він категорично заперечив.

Працівник військкомату повідомив, що підозрюваного було визнано придатним до служби в армії, проте він 26 жовтня не прийшов до ТЦК і СП. Тоді він зателефонував призовнику і той повідомив, що не прийде, оскільки перебуває за межами Дрогобича. Військком додав, що якби призовник повідомив йому про проблеми з транспортом, то за ним б виїхали та доправили до ТЦК і СП.

Військком також додав, що під час повітряної тривоги цивільні повинні покидати територію ТЦК і СП, тоді як призовників запрошують пройти до укриття. Він зазначив, що підозрюваний прийшов до військкомату лише у лютому 2023 року та отримував повістки на березень та серпень 2023 року, проте і їх проігнорував.

Це підтвердив також й інший працівник військкомату.

Дрогобицький районний суд врахував те, що чоловік неодноразово уникав не лише військкомату, а й «ухилявся також і від суду, за що оголошувався в розшук». Також прокурор просив для призовника реальний термін позбавлення волі.

А тому суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та призначив йому 3 роки позбавлення волі. Він також повинен заплатити 3028 грн за проведення експертизи.

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