Одруження заради громадянства: в Україні планують перевіряти шлюби на фіктивність

Державна міграційна служба України розробляє алгоритми перевірки шлюбів на предмет їхньої фіктивності.

Джерело фото: Протокол

В Державній міграційній службі України розробляють алгоритми перевірки шлюбів на предмет їхньої фіктивності з метою запобігання незаконному отриманню іноземцями громадянства України, – повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко в інтерв'ю для «Цензор.нет».

За її словами, Державна міграційна служба розробила запобіжні заходи для визначення фіктивних шлюбів, і наразі працює над процедурами перевірки. Головний принцип полягає в тому, що укладення шлюбу надає право на дозвіл на проживання в Україні, але це ще не підстава для отримання громадянства. Щоб отримати дозвіл на проживання, іноземець повинен пройти співбесіди з міграційною службою та довести, що він зі своєю дружиною має спільний побут та історію стосунків, і планує проживати в шлюбі тривалий час та щасливо.

Міністерство юстиції переконує, що це питання стосується прав людини, і навіть велика різниця у віці в шлюбі не є підставою для втручання. У відповідь на це, Державна міграційна служба розробила законопроєкт, який спрямований на уникнення фіктивних шлюбів та спрощення процедур у міграційній сфері.

Зокрема, відмовляються від квот на імміграцію, що означає відмову від кількісних обмежень на кількість іноземців, які мають право на дозвіл на імміграцію або працевлаштування в Україні. Нові законопроекти спрощують багато питань у міграційній сфері та спрямовані на боротьбу з фіктивними шлюбами та іншими формами надмірної міграції.

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