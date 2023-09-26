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Заволоділи $62 млн коштів ДП «Зоря» - «Машпроект»: повідомили про підозру 5 особам

16:40, 26 вересня 2023
Підозри отримали 4 колишні гендиректора ДП та директор приватної компанії-нерезидента.
Заволоділи $62 млн коштів ДП «Зоря» - «Машпроект»: повідомили про підозру 5 особам
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У вівторок, 26 вересня, детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні у складі організованої групи 62 млн дол. США коштів державного підприємства 4 колишнім генеральним директорам державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» - «Машпроект» та директору приватної компанії-нерезидента, передає пресслужба САП.

У відомстві зазначають, що дії осіб кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з колишніх директорів та очільнику приватної компанії додатково інкриміновано ч. 3 ст. 209 КК України.

«У межах досудового розслідування встановлено, що керівництво держаного підприємства «Зоря» - «Машпроект» організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Відповідно до злочинної схеми керівництво держпідприємства уклало низку агентських угод з компанією-нерезидентом. Відповідно до цих угод компанія надавала послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів. Відповідно до умов угод протягом 2013-2018 років за послуги компанії державне товариство сплатило 61,98 млн дол. США.

Проте слідство встановило, що фактично компанія вищевказані послуги не надавала і держпідприємство безпідставно перерахувало на рахунки компанії-нерезидента указані кошти, які в подальшому були легалізовані шляхом переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних керівникам державного підприємства», - сказано у повідомленні.

У САП додають, що докази протиправної діяльності учасників схеми отримані як результат міжнародно-правової допомоги, запити на яку були скеровані до більше ніж 20 країн. У результаті індійські компетентні органи підтвердили факт фіктивності послуг. Крім того, завдяки даним від Швейцарії та Латвії було відстежено рух незаконно отриманих від державного підприємства коштів у сумі 795 тис. дол. США та понад 222 тис. євро.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші особи можливо причетні до вчинення цього злочину.

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