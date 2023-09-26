Ердоган заявив, що підтримка вступу Швеції до НАТО залежить від F-16

Президент Туреччини заявив, що його країна дотримається своєї обіцянки ратифікувати вступ Швеції до НАТО, якщо США дотримаються своїх зобов'язань щодо постачання Туреччині винищувачів F-16.

Туреччина ратифікує членство Швеції в НАТО в разі, якщо Сполучені Штати Америки схвалять продаж винищувачів F-16 Анкарі. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Hurriyet.

За його словами, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції на членство в НАТО минулого тижня в Нью-Йорку.

«Я сподіваюся, що поки вони залишаються вірними своїм обіцянкам, наш парламент також залишиться вірним даній обіцянці», – сказав Ердоган, передає Bloomberg, уточнюючи, що йдеться про переговори щодо закупівлі американських літаків F-16.

Ердоган додав, що адміністрація США пов’язує продаж F-16 Туреччині з процесом ратифікації заявки Швеції.

«Якщо вони (США — ред.) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО», — зазначив президент Туреччини.

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