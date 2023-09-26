Помстилася колишньому: у Києві жінка нацькувала на чоловіка двох друзів

Поліцейські Києва затримали двох зловмисників, які через помсту спільної знайомої побили киянина.

Джерело фото: поліція Києва

Столичні правоохоронці затримали двох осіб, які здійснили напад на 46-річного киянина на проспекті Свободи, результаті чого чоловік отримав тілесні ушкодження. Напад зловмисники спланували як засіб помсти спільної знайомої, яка раніше скаржилася на колишнього, – повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці негайно реагували на інцидент після повідомлення від лікарів.

За попередньою інформацією, потерпілий домовився про зустріч із колишньою співмешканкою. Жінка прийшла зі своїми спільниками, які напала на нього. Друзям вона розповіла їм, що чоловік побив її під час конфлікту, зо що вони вирішили жорстоко поквитатися з ним, завдавши численних ударів в область голови, тулуба та грудної клітини.

Потерпілому вдалося втекти від нападників, а небайдужі перехожі викликали швидку медичну допомогу. Після цього поліція оперативно затримала двох киян, 1983 та 1988 років народження. Їм повідомлено про підозру у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, здійснених групою осіб, і наразі розглядається питання про обрання запобіжних заходів. За цим статтею Кримінального кодексу України їм загрожує до десяти років позбавлення волі.

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