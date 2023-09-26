Отомстила бывшему: в Киеве женщина натравила на мужчину двух друзей

Полицейские Киева задержали двух злоумышленников, которые из-за мести общей знакомой избили киевлянина.

Источник фото: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые совершили нападение на 46-летнего киевлянина на проспекте Свободы, в результате чего мужчина получил телесные повреждения. Нападение злоумышленники спланировали как средство мести общей знакомой, которая ранее жаловалась на бывшего, – сообщает полиция Киева.

Правоохранители немедленно реагировали на инцидент после сообщения от врачей.

По предварительной информации, потерпевший договорился о встрече с бывшей сожительницей. Женщина пришла со своими сообщниками, которые напали на него. Друзьям она рассказала им, что мужчина избил ее во время конфликта, за что они решили жестоко поквитаться с ним, нанеся многочисленные удары в область головы, туловища и грудной клетки.

Пострадавшему удалось убежать от нападавших, а неравнодушные прохожие вызвали скорую медицинскую помощь. После этого полиция оперативно задержала двух киевлян, 1983 и 1988 годов рождения. Им сообщено о подозрении в причинении тяжких телесных повреждений, совершенных группой лиц, и сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. По этой статье Уголовного кодекса Украины им грозит до десяти лет лишения свободы.

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