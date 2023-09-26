Как не попасть на крючок мошенников-работодателей: схемы

Ежемесячно Work.ua блокирует более 3000 попыток мошенничества и публикует распространенные схемы на рынке труда.

Источник фото: Novarobota.ua

Популярный сайт поиска работы Work.ua сообщил, что ежемесячно блокирует более 3000 попыток мошенничества на своем ресурсе. Компания поделилась самыми распространенными схемами, которые используются на рынке труда для обмана трудоискателей.

Одной из таких схем является «Подписывайтесь на телеграмм-канал и получайте от $1000». Эта схема предусматривает распространение объявлений в телеграмм-каналах, которые обещают большие заработки в Украине даже без опыта. Администраторы таких каналов переливают трафик по разным каналам и зарабатывают на рекламе вакансий работодателей. Качество таких рабочих мест часто не гарантируется.

Другая схема, в которую потенциальные трудоустроенные могут попасть, называется «Требуются сотрудники с трудовой этикой». В этом случае, пользователи получают сообщения с предложением работы, в которой обещают большие зарплаты. Однако после прохождения собеседования работодатели предлагают платить за обучение или страховой взнос, что является общими схемами для выманивания средств.

Другие схемы включают в себя мошенничество с вакансиями в офисах, получение платы за оформление банковской карты, и обещанную зарплату через брачные агентства, которые фактически выманивают средства у иностранцев, мечтающих познакомиться с украинками.

Work.ua призывает пользователей быть осторожными и тщательно проверять все предложения работы, особенно если они кажутся слишком привлекательными. Избегайте платить за обучение, страховые взносы или оформление банковских карт, и убедитесь, что компания или работодатель является легитимным и имеет хорошую репутацию.

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